Президент ЮАР сообщил, что саммит БРИКС в августе пройдет в очном формате

Президент ЮАР Сирил Рамапоса примет у себя саммит БРИКС в августе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предстоящий саммит БРИКС в августе пройдет в очном формате. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам заседания Национального исполкома правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс".

"Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу. У нас не было три года очного саммита БРИКС", — заявил Рамафоса, подчеркнув, что общения в видеоформате не будет, необходимо исключительно физическое присутствие.

Напомним, саммит глав государств БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР.

Ранее сообщалось, что участие в августовском саммите БРИКС хочет принять президент Франции Эммануэль Макрон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможную поездку французского лидера в ЮАР «троянским конем», а замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал присутствие Макрона неуместным из-за его враждебной политики по отношению к российской стороне.