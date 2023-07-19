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НовостиПолитика19 июля 2023 11:14

Российские войска нанесли групповой удар по складам боеприпасов ВСУ в Одессе

Минобороны: Российские войска нанесли удар по складам ВСУ в Одессе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия ответила на атаку Крымского моста групповыми ударами по Одессе

Россия ответила на атаку Крымского моста групповыми ударами по Одессе

Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на среду, 19 июля, нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования украинских войск в районе города Одесса.

Как уточняют в российским ведомстве, удар был нанесен по объектам военной промышленности, а также топливной инфраструктуры и складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские войска ударили по украинской авиабазе Канатово в Кировоградской области.

В заявлении отмечается, что «все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута».

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов назвал удары в ночь на среду, 19 июля, самыми масштабными со времен начала специальной военной операции, а саму ночь «одну из самых ужасных».