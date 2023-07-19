Совет Федерации одобрил ужесточение закона об иноагентах в России, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

19 июля 2023 года Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий надзор за исполнением законодательства об иностранных агентах в России. Этот документ позволит проводить внеплановые проверки лиц, как-либо взаимодействующих с иноагентами и нарушающих данное законодательство.

Речь идёт об изменениях в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», осуществлять соблюдение будет, как и прежде, Минюст России.

Также в закон вносится новая норма, согласно которой внеплановые проверки ждут не только иностранных агентов, но и всех лиц, взаимодействующих с ними. Проверка возможна только на основании поступившей в Минюст информации о нарушении законодательства, и коснётся органов публичной власти, организаций всех типов, должностных и физических лиц.

Ранее KP.RU сообщил, что Минюст признал нежелательной в России работу НПО Novaja Gazeta-Europe.