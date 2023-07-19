Минобороны РФ: российские войска отбили 25 атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска отбили 25 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили 25 попыток ВСУ пробить линию обороны ВС РФ на Донецком направлении. В ходе безуспешных штурмов Киев потерял более 340 военнослужащих и более десятка единиц военной техники, в том числе от западных союзников Украины.

“В течение суток уничтожено более 340 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30”, —- уточнило Минобороны РФ в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

Также в ночь с 18 на 19 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы и по авиабазе Канатово ВВС Украины в Кировоградской области.

Кроме того, российские войска смогли вытеснить противника на Купянском направлении — под контроль ВС России перешла железнодорожная станция Молчаново в Харьковской области, а общее продвижение составило более километра в глубину.