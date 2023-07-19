Оппозиция Польши потребовала от ЕС заплатить за содержание украинских беженцев

В Польше потребовали от ЕС "скинуться" на содержание украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти стран Европейского союза должны заплатить Варшаве за содержание украинских беженцев. Такое заявление сделал председатель оппозиционной Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в эфире радио RMF FM.

По словам Косиняка-Камыша, за гостеприимностью поляков стоит доступ к социальным выплатам, места в детских садах и школах.

"Если ЕС говорит о введении миграционных решений, то не может закрывать глаза на то, что сделали Польша и поляки, на 1,5 миллиона украинцев, которые приехали и здесь живут", - сказал председатель партии, добавив, что Евросоюз должен принимать финансовое участие в решении проблем с украинскими беженцами.

Ранее ЮНИСЕФ совместно с УВКБ ООН опубликовали доклад, согласно которому половина детей из семей украинских беженцев, проживающих в Польше, не ходят на учебу в школу.