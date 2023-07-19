Захарова ответила на призыв главы британской разведки к россиянам

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила главе службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричарду Муру, который призвал россиян «сотрудничать с разведслужбой», так как у России якобы мало шансов восстановить свои позиции на Украине.

По мнению Захаровой, если бы Ричард Мур говорил правду, то он бы так не суетился, как сейчас.

«Что касается «открытых дверей и сохранения секретов, то вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Ричард Мур цинично высказался о теракте на Крымском мосту, который произошел 17 июля со стороны киевского режима. Британский политик заявил, что ему льстят заявления о причастности Лондона к теракту, в котором погибли отец и мать несовершеннолетней девочки.