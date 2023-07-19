Глава британской разведки цинично высказался о теракте на Крымском мосту

Глава MI6 Мур не опроверг причастность Великобритании к теракту на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил, что ему льстят заявления об участии Лондона в теракте на Крымском мосту. При этом он не стал ни опровергать, ни подтверждать подобные утверждения.

“Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся”, — сказал Мур.

Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара двух надводных беспилотников по объекту гражданской инфраструктуры был поврежден один пролет автомобильной части моста. Кроме того, погибла семейная пара из Белгородской области, дочь которых, ехавшая с ними на отдых, чудом выжила в этой катастрофе.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия проверит причастность британских спецслужб к этому теракту. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот теракт не имеет никакого значения с военной точки зрения, поскольку Крымский мост давно не используется для перевозки боеприпасов и военной техники, но заверил, что Москва ответит на этот теракт, в котором погибли ни в чем не повинные мирные жители, а маленькая девочка осталась сиротой.