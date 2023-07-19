Президент Бразилии Силва: мир начинает уставать от конфликта на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что мировое сообщество начинает уставать от украинского конфликта.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", - сказал Силва журналистам во время саммита лидеров Европейского союза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе.

Бразильский президент также заявил о необходимости сформировать группы стран, которые бы содействовали мирному решению украинского конфликта, когда наступит подходящий момент.

Ранее в июне официальный представитель Кремя Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия находится в диалоге с Бразилией по украинскому вопросу. Однако на тот момент Москва не увидела от бразильской стороны конкретных наработок и предпосылок для реализации задуманных планов по украинскому кризису.