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НовостиВ мире19 июля 2023 12:31

Президент Бразилии Силва: мир начинает уставать от конфликта на Украине

Бразильский лидер считает нужным создать группу стран, которые бы содействовали решению украинского кризиса
Дарья ЧИПУРНАЯ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что мировое сообщество начинает уставать от украинского конфликта.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", - сказал Силва журналистам во время саммита лидеров Европейского союза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе.

Бразильский президент также заявил о необходимости сформировать группы стран, которые бы содействовали мирному решению украинского конфликта, когда наступит подходящий момент.

Ранее в июне официальный представитель Кремя Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия находится в диалоге с Бразилией по украинскому вопросу. Однако на тот момент Москва не увидела от бразильской стороны конкретных наработок и предпосылок для реализации задуманных планов по украинскому кризису.