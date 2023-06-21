Песков: Россия ведет диалог с Бразилией по Украине, но пока без наработок Фото: REUTERS

Россия поддерживает диалог с Бразилией по вопросу возможного урегулирования ситуации на Украине, но никаких наработок на данный момент нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Действительно, контакты есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет, — подчеркнул Песков.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил о поиске третьей альтернативы для мирного урегулирования конфликта на Украине. Помимо этого, он предлагал создать специальную группу стран, которые сядут за стол с Россией и Украиной для проведения переговоров.

Для этого он предложил создать аналог G20 на встрече с коллегами из Китая и ОАЭ, поскольку он считает, что на Западе делают все, чтобы конфликт продолжался.