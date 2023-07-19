Лидер группы «Земляне» Киселёв: в России очень мало достойных артистов Фото: YouTube

В России практически не осталось достойных артистов, все молодые исполнители выступают, и делают вид, что в стране ничего не происходит. С таким заявлением выступил лидер группы «Земляне» Владимир Киселёв, осудив нейтралитет российских артистов, сообщает издание Popcake.

«К великому сожалению, я не могу называть ни одного артиста, который ведет себя достойно. Я не говорю, что таких нет. Просто у меня нет таких оснований», - заявил Киселёв.

По мнению артиста, современные исполнители даже не ездят на линию соприкосновения, не смотрят на ситуацию изнутри, не пытаются понять проблемы своей страны и погрузиться в её реалии. Также Киселёв посетовал, что музыка в целом начала деградировать, так как музыканты перестают писать её собственными руками.

Тем не менее, Киселёв всё же выделил двух исполнителей, которых считает достойными. По его мнению, это Люся Чеботина и Мот.

Ранее KP.RU сообщил, что Киселёв открыто выступил против артистов, наживающихся на специальной военной операции.