Совфед одобрил повышение предельного возраста для пребывания в запасе на 5 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет Федерации принял законопроект о повышении предельного возраста для пребывания в запасе на пять лет.

Согласно документу, новые предельные возрасты пребывания в запасе устанавливаются для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Так, предельный возраст военнослужащих первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго разряда – с 45 до 50 лет, третьего – с 50 до 55 лет.

Кроме того, будет увеличен предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве запасников. Для старших офицеров, имеющих воинские звания, он составит 65 лет, для младших – 60 лет, для имеющих иные звания – 55 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, однако предусматривается переходный период до 1 января 2028 года для поэтапного перевода в отставку граждан, находящихся в запасе.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал о главных новшествах поправок в закон о военной службе.