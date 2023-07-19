Путин рассказал, какими должны быть компьютерные игры Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высказался в защиту компьютерных игр, рассказав о том, какими они должны быть. По мнению главы государства, игры призваны помогать человеку всесторонне развиваться, воспитывать в нём ценности. «Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности, и не квасной патриотизм», - заявил президент.

Говоря об индустрии компьютерных игр, Путин подчеркнул, что игры - «далеко не игрушечное дело». Прежде всего президент отметил, что это колоссальный бизнес, приносящий миллиарды доходов, однако деньги в этом случае, по мнению главы государства, не самое главное.

Как отметил Путин, игры находятся на стыке искусства и образования, они помогают человеку найти себя, несут большую значимость в гуманитарном смысле.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин опробовал геймерские стул и кресло российского производства.