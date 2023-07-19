Путин: Участникам СВО нужно давать перспективы карьерного роста в ВС и на гражданке

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Участникам военной спецоперации на Украине необходимо давать перспективы карьерного роста не только в армии, но в гражданской жизни, заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко, он в зоне СВО часто бывает лично. Прошу его обращать внимание на участников СВО, имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны не только в вооруженных силах, но и на гражданке», – сказал он на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Как писал сайт KP.RU, президент РФ ранее призвал глав регионов увековечить в истории страны имена участников специальной военной операции на Украине.