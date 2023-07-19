Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июля 2023 12:54

Путин: Участникам СВО нужно давать перспективы карьерного роста в ВС и на гражданке

Глава государства попросил заняться этим вопросом замруководителя администрации президента РФ Кириенко
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Участникам военной спецоперации на Украине необходимо давать перспективы карьерного роста не только в армии, но в гражданской жизни, заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко, он в зоне СВО часто бывает лично. Прошу его обращать внимание на участников СВО, имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны не только в вооруженных силах, но и на гражданке», – сказал он на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Как писал сайт KP.RU, президент РФ ранее призвал глав регионов увековечить в истории страны имена участников специальной военной операции на Украине.