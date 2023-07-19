Путин одобрил идею создать в России резерв кадров в сфере образования Фото: REUTERS

Во время заседания Набсовета платформы «Россия — страна возможностей» одна из участниц предложила создать единый кадровый резерв в сфере образования. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею, заявив, что резерв станет хорошим инструментом для продвижения по карьерной лестнице.

«Это хорошая идея», - ответил президент.

Затем Путин добавил, что в советские времена работой с кадровыми резервами занимались партийные органы. В современной же России «нужно создавать эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова».

Ранее KP.RU сообщил, что президент Путин поддержал развитие отрасли компьютерных игр в России и описал, что из себя должны представлять хорошие игры. По мнению главы государства, эта сфера находится на стыке искусства и образования и должна помогать человеку развивать общечеловеческие ценности.