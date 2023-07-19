Путин заявил, что у России очень много друзей в Европе Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации, несмотря на всё происходящее в мире, очень много друзей в Европе. Однако гражданам стран Запада старательно навязывают обратное, порождая ненависть ко всему, что связано с Российской Федерацией. Об этом глава государства сказал в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

«У России очень много друзей в Европе, в том числе во Франции, я это знаю лично. Я знаю, что люди думают также, как и мы. И им просто стараются не давать возможность думать: за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения», - заявил президент.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин выступил за создание механизмов, позволяющих участникам специальной военной операции получать перспективы карьерного роста не только в вооружённых силах, но и в обычной, гражданской жизни.