Путин считает ошибочной политику правящих элит Запада

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Правящие элиты стран Запада проводят ошибочную политику, злоупотребляя своей монополией на власть, считает президент России Владимир Путин.

«Правящие элиты, на мой взгляд, узурпировали и злоупотребили своим положением и своей монополией на власть», – заявил он на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Говоря о работе главного редактора портала Donbass Insider Кристель Нэан в Донбассе, российский лидер высказал мнение, что такие люди, как она, выполняют очень важную задачу, поскольку пытаются показать «ущербность политики правящих элит» Запада, которая «наносит ущерб их собственным народам».

Напомним, президент РФ ранее назвал западные страны «зачинщиками и подстрекателями» конфликта на Украине.