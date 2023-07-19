Путин примет участие в саммите БРИКС в видеоформате Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие», – сказал пресс-секретарь глав государства журналистам.

Саммит БРИКС от российской стороны посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавил Песков.

Напомним, в среду, 19 июля, в администрации президент ЮАР сообщили, что российский лидер не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, а вместо него РФ будет представлять глава МИД России.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа 2023 года. Помимо главы ЮАР, являющегося принимающей стороной, на мероприятии будут присутствовать президенты и лидеры Бразилии, Индии и Китая.