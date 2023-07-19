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НовостиПолитика19 июля 2023 13:37

Путин: «Лимит на революции Россия исчерпала в 20 веке»

Путин заявил, что Россия больше не хочет революций
Сергей КУДРИН
Путин: «Лимит на революции Россия исчерпала в 20 веке»

Путин: «Лимит на революции Россия исчерпала в 20 веке»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», заявил что Российская Федерация уже исчерпала свой лимит на революции ещё в 20 веке, и теперь хочет только развития. Один из участников заседания упомянул недавно прошедший туристический слёт «Маевка», и Путин пошутил, заявив что его это название «настораживает», и выразил надежду, что слёт «не приведёт к революции».

«Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью», - добавил Путин.

Напомним, ещё в 2021 году Путин заявлял, что Россия устала от революций, и стремится только к эволюции как государства, так и общества.

Ранее KP.RU сообщил, что у России в Европе много друзей, однако европейским гражданам не дают думать своей головой, насаждая стереотипы поведения.