Путин: «Лимит на революции Россия исчерпала в 20 веке» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», заявил что Российская Федерация уже исчерпала свой лимит на революции ещё в 20 веке, и теперь хочет только развития. Один из участников заседания упомянул недавно прошедший туристический слёт «Маевка», и Путин пошутил, заявив что его это название «настораживает», и выразил надежду, что слёт «не приведёт к революции».

«Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью», - добавил Путин.

Напомним, ещё в 2021 году Путин заявлял, что Россия устала от революций, и стремится только к эволюции как государства, так и общества.

Ранее KP.RU сообщил, что у России в Европе много друзей, однако европейским гражданам не дают думать своей головой, насаждая стереотипы поведения.