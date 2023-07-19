Мишустин доложил Путину о взрывном росте внутреннего туризма в России Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил президенту страны Владимиру Путину, что показатели внутреннего туризма демонстрируют взрывной рост. Об этом рассказал глава государства во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

«Я сегодня только с председателем правительства (Михаилом Мишустиным) разговаривал, он сказал о том, что у нас внутренний туризм - он просто имеет характер взрывного роста», - говорит Путин.

Президент подчеркнул, что таких результатов удалось добиться не только благодаря предпринимаемым мерам государства, но и благодаря активистам, таким как победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Александр Савичев. Президент отметил вклад таких людей в развитие туризма, воспитание в человеке любви к Родине.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин одобрил идею создать в России кадровый резерв сотрудников из сферы образования.