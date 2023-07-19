Стоматолог рассказала о взаимосвязи кариеса у детей с видом вскармливания Фото: Shutterstock

Зубная эмаль у детей, которые были на искусственном вскармливании, слабее, поэтому и риск развития кариеса значительно увеличивается. Об этом рассказала стоматолог Надежда Патлатая в беседе с NEWS.ru.

— Грудное молоко важно для здоровья зубов, дети должны получать полноценное молоко, содержащее все необходимые элементы, — подчеркнула Патлатая.

Также она отметила, что важно после перехода на обычную пищу выбирать для ребенка правильную еду, в особенности - молочную продукцию. Именно из-за некачественных продуктов дети получают недостаточно микроэлементов, поэтому у них образовывается слабая эмаль, что влечет за собой повышение риска развития кариеса.

Ранее KP.RU рассказывал, что не стоит экономить на диагностике при лечении зубов. Чем точнее врач определит проблему, тем эффективнее будет лечение.