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НовостиПолитика19 июля 2023 17:11

Путин: Россия проявила себя сдержанно и толерантно в зерновой сделке

В результате российские аграрии потеряли 1,2 млрд долларов прибыли
Сергей КУДРИН
Путин: Россия проявила себя сдержанно и толерантно в зерновой сделке

Путин: Россия проявила себя сдержанно и толерантно в зерновой сделке

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, комментируя выход Российской Федерации из зерновой сделки, заявил, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе. Особенно с учётом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.

«Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался», - говорит президент.

Путин подчеркнул, что страны Запада и Украина постоянно только и делали, что что-то требовали от России, сами не исполняя даже минимум своих обязательств. В результате за всё время существования черноморской инициативы российская зерновая отрасль потеряла 1,2 млрд долларов прибыли.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин согласится продлить зерновую сделку, если Запад выполнит данные России обещания.