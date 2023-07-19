Путин: Россия проявила себя сдержанно и толерантно в зерновой сделке Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, комментируя выход Российской Федерации из зерновой сделки, заявил, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе. Особенно с учётом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.

«Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался», - говорит президент.

Путин подчеркнул, что страны Запада и Украина постоянно только и делали, что что-то требовали от России, сами не исполняя даже минимум своих обязательств. В результате за всё время существования черноморской инициативы российская зерновая отрасль потеряла 1,2 млрд долларов прибыли.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин согласится продлить зерновую сделку, если Запад выполнит данные России обещания.