Ушел гулять и не вернулся: В парке в Москве убит 11-летний мальчик

В парке Москвы нашли убитым 11-летнего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в парке обнаружили тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Подросток ушел накануне гулять и не вернулся, в связи с чем его мать обратилась в полицию.

«В парковой зоне в районе Каширского шоссе обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Сегодня мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера ушел гулять и не вернулся», – говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела об убийстве мальчика, добавили в ведомстве.

Напомним, в понедельник, 17 июля, в Смоленской области тело ребенка 2017 года рождения вытащили из Вазузского водохранилища.

На прошлой неделе тело 10-месячной девочки нашли в реке Которосль в Ярославле, Следователи обнаружили на теле младенца следы насильственной смерти. В убийстве ребенка подозревается 35-летняя мать, было возбуждено уголовное дело.