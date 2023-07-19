Российские авиакомпании увеличили пассажирские перевозки на 18% Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпании России с начала этого года увеличили пассажирские перевозки на 18% – до 47,5 миллиона человек, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Общий пассажиропоток по состоянию за полугодие составил 47,5 миллиона пассажиров, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года – тогда мы перевезли чуть более 40 миллионов», – сказал на совещании президента РФ Владимир Путина с правительством.

По словам главы Минтранса, в настоящее время российские авиакомпании осуществляют прямые рейсы в 24 страны, используя в общей сложности 1166 самолетов. В Россию летают 52 зарубежные авиакомпании из 29 стран, сообщил министр. Савельев добавил, что власти РФ направят в этом году на субсидирование авиаотрасли 58 миллиардов рублей.

Как писал сайт KP.RU, Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращения пассажиропотока авиакомпаний России на досанкционный уровень. По словам главы ведомства, в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года, то есть до введения санкций.