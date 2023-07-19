Бывший вице-губернатор Петербурга Левленцев арестован по делу о мошенничестве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга Владимира Левленцева по делу о крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство Следственного департамента МВД России об избрании обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ Лавлевцеву Владимиру Александровичу меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 сентября 2023 года», – говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Москвы.

Бывшего вице-губернатора проходит по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Как сообщает «КП – Санкт-Петербург», речь идет о хищении трех миллиардов рублей.

Напомним, в начале июля пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске перевел под домашний арест из СИЗО бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, которого обвиняют в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.