Белый дом не стал гарантировать защиту судам, идущим в украинские порты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не готовы заявить о защите движения судов, направляющихся в порты Украины по Черному морю, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мне нечего сказать о том, что касается морской части», – заявила пресс-секретарь президента США в ходе брифинга.

Вместе с тем Жан-Пьер отметила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву в поставках зерна на мировые рынки.

Как писал сайт KP.RU, с 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться российской стороной как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом заявило Министерство обороны России.

Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Кроме того, некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходств, добавили в ведомстве.