МО РФ выступило с предупреждением судам в Черном море

С 20 июля все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как военная цель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, заявило Министерство обороны России.

«В связи с прекращением функционирования Черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 мск 20 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Кроме того, некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходств. В Минобороны добавили, что предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям были изданы в установленном порядке.

Напомним, в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о прекращения действия всех договоренностей по зерновой сделке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь допустила, что сделка может быть возобновлена в случае, если страны Запада пересмотрят свое отношение к исполнению обязательств.

Сайт KP.RU разбирался, почему Россия решила выйти из зерновой сделки.