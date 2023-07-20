Двое погибли и шестеро пострадали при стрельбе в новозеландском Окленде

24-летний мужчина устроил стрельбу на стройке в Новой Зеландии, убил двоих и сам был застрелен полицейскими. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Как минимум два человека убиты при стрельбе в новозеландском городе Окленде в четверг 19 июля. Об этом сообщает издание Otago Daily Times со ссылкой на местные полицейские органы. Также сообщается о шести пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Один из раненых – сотрудник полиции.

Сообщается, что 24-летний мужчина, на котором был отслеживающий его передвижения браслет, проник в ремонтируемое здание в центре делового района Окленда утром 19 июля и открыл огонь. Некоторое время он перемещался по зданию, а потом заперся в шахте лифта. По данным издания, в полиции подтвердили, что стрелок ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Перми полицейские установили личность мужчины, который устроил стрельбу по окнам детского сада в Дзержинском районе. Подробности здесь на KP.RU.

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