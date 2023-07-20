Politico: вместо поставок Украине новой техники Запад будет чинить уже переданную

Politico: вместо поставок Украине новой техники Запад начнет чинить уже переданную Фото: EAST NEWS

Вместо поставок новой техники на Украину Запад планирует переориентироваться на ремонт уже поставленного вооружения. Об этом рассказали в газете Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

— Мы организуем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства, нам необходимо гораздо больше делать вместе, поэтому страны-партнеры должны уделять этому больше внимания, — заявил замначальника Пентагона по вопросам закупок Уильям Лапланта, слова которого привели в публикации.

В издании отмечается, что такая смена вектора связана с тем, что, по мнению западных стран, конфликт на Украине может продлиться еще несколько месяцев или даже лет.

Также в публикации добавили, что Киев уже давно тревожит состояние многой переданной западной техники, которая изначально поступает в непригодном виде и сразу требует ремонта.

Ранее в Минобороны Российской Федерации рассказали, что за сутки только на Донецком направлении удалось пресечь 25 атак ВСУ. Также было уничтожено более 340 военнослужащих и свыше десяти единиц военной техники.