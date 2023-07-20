Экономист Иванова-Швец: с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 августа 2023 года работающим пенсионерам пересчитают их пенсию. Максимально она может увеличится на стоимость трех пенсионных баллов, а происходит такое повышение каждый год. Об этом напомнила экономист Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».

Она также рассказала, что количество баллов будет зависеть от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии. Произойдет перерасчет автоматически и никаких заявлений для этого подавать не нужно.

Ранее KP.RU рассказывал, что для трех категорий россиян повысили пенсию с первого июля 2023 года. Это коснется пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет. Они получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 7,5 тысячи рублей.

Помимо этого, пенсию увеличили тем, кто в предыдущие месяцы закончил трудовую деятельность. Третьей категорией, которой проиндексировали пенсию, стали те, кто предоставил дополнительные документы для учета нового трудового стажа.