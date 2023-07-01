В России повысят пенсии для трех категорий пенсионеров с 1 июля 2023 года

В России повысят пенсии для трех категорий пенсионеров. Фото: Евгения ГУСЕВА

В России с 1 июля три категории пенсионеров станут получать больше.

Речь идет о пенсионерах, которым в июне исполнилось 80 лет. Они получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 7,5 тысячи рублей. Также увеличится пенсия у тех, кто в предыдущие месяцы завершил свою трудовую деятельность. Их пенсия будет проиндексирована за то время, пока они работали. Третья категория – те, кто предоставил дополнительные документы для учета нового стажа.

Все дополнительные выплаты будут начислены автоматически, от пенсионеров не потребуется ни подача каких-либо заявлений, ни совершение каких-либо других действий.

Напомним, что в России снижается верхняя планка ежедневной ставки по микрозаймам. Новое правило начинает действовать с 1 июля 2023 года.

Также с 1 июля в ряде российских регионов увеличатся социальные выплаты и зарплаты, живущим за границей россиянам станет легче оформить пенсию, а учредители малых и средних предприятий смогут закрыть их без излишних бюрократических проволочек.

Подробнее о том, какие новшества появились в российском законодательстве с 1 июля 2-23 года, читайте здесь на KP.RU.