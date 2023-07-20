Япония нарастила импорт российских зерновых на 509,7% в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония нарастила импорт российских зерновых за первые шесть месяцев 2023 года на 509,7 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом говорят данные торговой статистики Минфина страны.

Тем временем, импорт овощей в этот период уменьшился на 56,7%, фруктов - на 96,8%. Кроме того, стало меньше импортироваться рыбы и рыбной продукции - на 23,4 %.

При этом в июне текущего года импорт российских зерновых вырос на 445,2% по сравнению с первым месяцем лета прошлого года, а импорт овощей уменьшился на 78,1 %, а рыбы и рыбной продукции - на 14,2 %. Фрукты в этом месяце Япония из России не импортировала.

Напомним, ранее в Федеральной таможенной службе сообщили, что импорт автомобилей из Китая в Россию за пять месяцев вырос почти в три раза, а особенно увеличился импорт спецтехники и грузовиков.