ФТС: импорт автомобилей из Китая в Россию за пять месяцев вырос почти в три раза

Импорт автомобилей из Китая в Россию за пять месяцев вырос почти в три раза Фото: Михаил ФРОЛОВ

Импорт автомобилей из Китая в Россию за пять месяцев текущего года увеличился практически в три раза, если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года. Об этом проинформировал врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам», - цитирует Давыдова РИА Новости.

Врио главы ФТС уточнил, что через пункт пропуска в Забайкалье за январь-май из Китая в Россию было ввезено почти в восемь раз больше строительной техники, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По мнению Давыдова, уход европейских автопроизводителей с российского рынка послужил толчком к развитию китайского автопрома.

«Я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек», - пояснил врио руководителя ФТС.

Ранее сообщалось о том, что по итогам 11 месяцев 2022 года импорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 50%.

Сайт KP.RU писал о том, что в Россию за два месяца текущего года было ввезено 66,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем за первые два месяца прошлого года. Причем, более половины автомобилей с пробегом было ввезено из Японии.