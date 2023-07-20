Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и 10 физлиц Фото: REUTERS

Австралия расширила антироссийские санкции, введя ограничения против десяти физлиц из России и Белоруссии, а также 35 российских организаций. Об этом сказал министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

«Австралия ввела целевые санкции в отношении 35 организаций … а также десяти физических лиц, включая российских министров и высокопоставленных чиновников, а также высокопоставленных военных из Белоруссии», - сказано в заявлении министра.

По его словам, все эти меры должны «оказать максимальное давление» на тех, кто «играет роль в прямой или косвенной поддержке» спецоперации России на Украине.

Вонг уточняет, что ограничения были введены в отношении компаний оборонного, технологического и энергетического секторов, а также тех, что занимаются добычей арктических ресурсов. В санкционные списки включили первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, а также высокопоставленных белорусских военных чиновников.

Напомним, ранее Россия вводила ответные санкции против Австралии, запретив въезд 48 австралийским гражданам. В МИД РФ тогда заявили, что будут работать над актуализацией «стоп-листа», учитывая антироссийский курс.