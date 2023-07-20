Рогов: Киев намерен форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС к концу июля Фото: из соцсетей

Вооруженные силы Украины планируют провести операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС в конце июля 2023 года. Об этом рассказали РИА Новости со слов главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

— Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля, — заявил Рогов.

Он также добавил, что, по имеющейся информации, командование украинских войск определило это время наиболее благоприятным для проведения подобной операций, поскольку к этому моменту обмелеют остатки Каховского водохранилища.

Ранее стало известно, что российская авиация уничтожила пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. Помимо этого, точным авиаударом удалось уничтожить станцию связи Starlink. В результате этого уничтожено 25 бойцов ВСУ и несколько единиц военной техники.