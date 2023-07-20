Боррель призвал выделить дополнительные миллиарды на поставку оружия Украине Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал выделить дополнительные миллиарды для поставки Украине вооружения и техники. Об этом пишет DPA со ссылкой на документ, в котором представлены предложения главы европейской дипломатии, подготовленные к встрече министров иностранных дел ЕС в четверг, 20 июля.

Как передает издание, к предстоящей встрече министров Боррель предложил серьезно расширить программу военной подготовки для украинских войск. Отмечается, что если позволят обстоятельства, то возможно рассмотреть постепенный перенос учебных мероприятий на Украину.

Кроме того, глава европейской дипломатии призвал выделить дополнительные миллиарды на поставку оружия Киеву.

В документе также сообщается, что на данный момент программу обучения в странах ЕС уже завершили или проходят сейчас 25 тысяч украинских солдат.

Напомним, ранее Боррель предложил превратить Европейский фонд мира в «Оборонный фонд Украины», заявив тогда, что «модернизация украинской армии должна продолжаться».