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НовостиПроисшествия20 июля 2023 7:06

В крымском поселке Раздольное после атаки дрона введен режим ЧС

В результате атаки погибла девочка-подросток
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В крымском поселке Раздольное после атаки дрона введен режим ЧС

В крымском поселке Раздольное после атаки дрона введен режим ЧС

Фото: "КП" Архив

В крымском поселке Раздольное после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которой погибла девочка, был введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Такое заявление в четверг, 20 июля, сделал глава районной администрации Денис Олейник.

«В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации», - заявил глава районной администрации.

Незадолго до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после атаки украинского беспилотника на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, а также поврежденными оказались четыре административных здания. Глава региона отметил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.

Напомним, накануне российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону города Валуйки Белгородской области.