Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области Фото: REUTERS

Российские войска за сутки успешно пресекли попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр неподалеку от Антоновки в Херсонской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

— В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка, — заявил представитель экстренных служб.

Отмечается, что в ходе боевых действий удалось уничтожить две украинские лодки и 12 бойцов киевского режима.

Ранее стало известно, что украинские войска трижды попытались форсировать Днепр, но ни одна из них не увенчалась успехом. За сутки ВСУ потеряли пять лодок и более 30 военнослужащих. Тогда же в районе острова Антоновский уничтожили еще две лодки противника и около 16 наемников киевского режима.