ВСУ потеряли 30 военных и пять лодок за сутки при попытках форсировать Днепр Фото: Александр КОЦ

Российские войска пресекли две попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр за сутки. В результате этого удалось уничтожить пять лодок и 30 украинских военнослужащих. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Помимо этого на Херсонском направлении в результате неудачных попыток форсирования Днепра украинскими военнослужащими удалось уничтожить еще две лодки, а также 16 бойцов в районе острова Антоновский.

Напомним, что ранее российским подразделениям также удалось пресечь две попытки форсировать Днепр со стороны украинских войск в районе населенных пунктов Антоновка и Дача. В результате этого было уничтожено три быстроходных лодки, а также две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты.

Российские войска также провели разведку на островах около Антоновского моста. В результате операции удалось ликвидировать до 40 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники.