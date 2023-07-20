В Бердянске пресекли торговлю некачественной водой, выручка от которой шла ВСУ Фото: Дарья ИВАНОВА

В Запорожской области в Бердянске удалось ликвидировать торговлю некачественной водой, выручка от продажи которой шла на поддержку ВСУ. Об этом рассказали РИА Новости со слов представителя силового ведомства.

Также стало известно, что хозяин скважины и всего оборудования — бывший сотрудник СБУ, который на данный момент находится на территории Украины. Помимо этого были установлены случаи отравления этой водой, а экспертиза показала превышение в ней вредных веществ.

— Выявлены точки реализации и проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, подтвердившая наличие превышения вредных веществ. В ходе следственных действий установлено, что поставщик осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, — заявили в силовом ведомстве.

На данный момент сотрудники продолжают проводить следственные мероприятия, а лабораторные исследования показали превышение в воде цинка и свинца.

Ранее в Бердянске силовикам удалось пресечь работу подпольного казино, которое также оказывало финансовую поддержку Вооруженных сил Украины. Само помещение было зарегистрировано под склад, а владельцы вели деятельность через подставных лиц. Игровые автоматы были изъяты правоохранителями.