В Бердянске выявили подпольное казино, финансировавшее ВСУ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Бердянске Запорожской области вывили подпольное казино, прибыль от деятельности которого шла на финансирование Вооруженных сил Украины.

Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, владельцы казино осуществляли деятельность через подставных лиц. Само помещение сдавалось по документам под склад. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли игровые автоматы.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края, который перевел криптовалюту на закупку оружия для Вооруженных сил Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

Задержанный перевел принадлежащую ему криптовалюту через жителей Украины на счет благотворительного фонда. Средства, по информации ФСБ, предназначались на закупку для ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

Ранее ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины, которую обвиняют в государственной измене в интересах СБУ. Женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ и объектах военного и энергетического комплексов региона.