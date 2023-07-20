Путин: важно, что ветераны СВО включаются в активную общественную деятельность

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает очень важным, что ветераны специальной военной операции включаются в активную общественную деятельность. Как отметил глава государства, для этого необходимо создавать все условия.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность … Задача государства и общества - создавать для этого все условия», - сказано в обращении российского лидера к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий специальной военной операции.

Текст приветствия российского лидера был зачитан в четверг, 20 июля, начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым.

Напомним, ранее был одобрен закон, который наделяет статусом ветерана боевых действий ополченцев, принимавших участие в боевых действиях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях с 2014 года.