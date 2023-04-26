Совфед одобрил закон о статусе ветерана для принимавших участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ одобрил закон, который наделяет статусом ветерана боевых действий ополченцев, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Государственно думе РФ сообщили, что статус ветерана будет закреплен за теми, кто по решению органов государственной власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях принимали участие в боевых действиях, начиная с 12 мая 2014 года.

Напомним, данный проект закона был внесен в Госдуму РФ в феврале 2023 года. Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что на рассмотрение федерального парламента документ был представлен рабочей группой по вопросам специальной военной операции. Ранее наделить статусом ветеранов боевых действий всех ополченцев Донбасса пообещал президент России Владимир Путин.