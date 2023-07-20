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НовостиПолитика20 июля 2023 8:45

Минобороны: артиллерия ВДВ разгромила наступление ВСУ под Артемовском

Было уничтожено две единицы бронированной техники ВСУ
Роман ПОЛОСИКОВ
Минобороны: артиллерия ВДВ разгромила наступление ВСУ под Артемовском

Минобороны: артиллерия ВДВ разгромила наступление ВСУ под Артемовском

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Артиллерийские подразделения российских Воздушно-десантных войск уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины неподалеку от Артемовска. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

— Расчетом беспилотных летательных аппаратов одного из соединений ВДВ были обнаружены две единицы бронированной техники украинских националистов, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав, — заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что координаты на пункт управления передали разведчики. После первых выстрелов артиллеристы скорректировали огонь и нанесли противнику максимальный урон.

Российским военнослужащим удалось уничтожить две вражеские боевые бронированные машины, которые высадили пехоту и пытались вернуться в свой тыл.

Ранее стало известно, что российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области неподалеку от Антоновки. Было уничтожено две лодки и 12 наемников киевского режима.