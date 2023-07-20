ЦИК РФ намерен запретить сотрудникам использовать IPhone и IPad в служебных целях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На стадии разработки сейчас находится распоряжение председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, в котором говорится о введении запрета для сотрудников использовать IPhone и IPad в служебных целях. Об этом заявили в пресс-службе ЦИК России.

«На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования IPhone и IPad в служебных целях находится в стадии подготовки», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве.

Напомним, накануне государственная корпорация «Ростех» установила запрет на использование сотрудниками в служебных целях техники производства Apple. Как писал сайт KP.RU, такой запрет был введен после того, как Федеральная служба безопасности (ФАС) России раскрыла разведакцию спецслужб США, которая была проведена при помощи устройств Apple.