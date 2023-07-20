Шерпа от ЮАР Суклал: Путин поучаствует онлайн во всех обсуждениях саммита БРИКС Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в онлайн-формате. Планируется, что российский лидер поучаствует во всех сессиях и переговорах мероприятия. Об этом в четверг, 20 июля, заявил шерпа БРИКС от Южно-Африканской Республики (ЮАР) Анил Суклал.

«Президент Путин будет участвовать в формате онлайн во всех сессиях и переговорах, которые проведут на саммите лидеры стран-членов объединения», - цитирует Суклака ТАСС.

Он уточнил, что глава российского государства, в том числе, выступит на первом мероприятии саммита – деловом форуме, который запланирован на 22 августа.

Шерпа от ЮАР также отметил, что в последние годы заседания БРИКС проходили в онлайн, поэтому участие лидеров стран-членов объединения в таком формате не является чем-то необычным.

Напомним, саммит БРИКС пройдет 22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге. Помимо непосредственно ЮАР, являющейся принимающей стороной, на мероприятии будут присутствовать президенты и лидеры Бразилии, Индии и Китая.

Сайт KP.RU писал о том, что Путин не поедет на саммит, вместо него Россию будет представлять глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.