Захарова: новый фонд помощи Украине от ЕС станет инвестицией в конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Европейского союза по созданию нового фонда помощи Украине безрассудными, отметив, что это станет инвестицией в затягивание украинского конфликта.

«Если такое решение, мы квалифицируем его как безрассудное, будет принято, то оно будет означать дальнейшее массированное инвестирование в затягивание боевых действий на Украине», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, предположив, что к этой теме вернутся на встрече министров иностранных дел ЕС в четверг, 20 июля.

Как писал сайт KP.RU, в документе, подготовленном ко встрече министров иностранных дел ЕС, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель указывает на необходимость выделить еще миллиарды на поставку вооружения Киеву и значительно расширить программу военной подготовки для украинской армии.