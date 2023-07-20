МВД: правила разрешают ездить на электросамокатах вдвоем с учетом конструкции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нормы правил дорожного движения (ПДД) в России позволяют ездить на электросамокатах, а также других средствах индивидуальной мобильности вдвоем, но в тех случаях, когда такую возможность предусматривает конструкция. Такое заявление сделал старший инспектор МВД РФ Виктор Стельмах.

«Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого … В ПДД ... по средствам индивидуальной мобильности есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить», - сказал инспектор ведомства, выступая на круглом столе «Новые ПДД об электросамокатах: первые итоги».

Тем временем, представитель от ГИБДД заявил, что он не знает такие виды средств индивидуальной мобильности, конструкции которых имеют возможность перевозить сразу нескольких людей. «Возможно, и есть», - заявил он, предположив, что все это будет «все-таки скорректировано» в очередном пакет изменений в ПДД.

Напомним, ранее в Совфеде РФ призвали штрафовать на тысячу рублей за езду на электросамокате вдвоем. Как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, наказание оправдано, так как в таком случае не придется применять дополнительную систему фиксации правонарушений.