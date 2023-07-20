Песков: агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя переброску польских военнослужащих к границе с Белоруссией, заявил, что агрессивность и враждебность Варшавы является поводом для повышенного внимания Кремля.

«Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания», - заявил представитель Кремля в четверг, 20 июля, отметив, что ведется работа по обеспечению безопасности Союзного государства.

Напомним, Польша перебрасывает тысячу солдат, а также 200 единиц техники к белорусской границе. Как писал сайт KP.RU, в заявлении пресс-службы Генерального командования республики говорилось о том, что целью такого учебного присутствия войск станет демонстрация воли, а также быстрого реагирования на попытки дестабилизации.