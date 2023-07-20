Льготная ипотека в ВТБ стала доступнее

Пониженные процентные ставки ВТБ сохранит до 15 сентября 2023 года. Ими могут воспользоваться как покупатели квартир, так и те, кто планирует построить индивидуальный дом. Если в цифрах, то минимальные выплаты по "Ипотеке с господдержкой-2020" в ВТБ составляют 7,3% - при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов на сделке.

Жилищные кредиты по "семейной" программе доступны от 5,3%, при этом для жителей Дальнего Востока ставка начинается от 4,3%. По IT-ипотеке ипотечные средства предлагаются по ставке от 4% как на покупку квартир на первичном рынке, так и на приобретение земельного участка и строительство индивидуального дома с привлечением подрядной организации. Остальные параметры ипотечных программ в банке остались без изменений.

Одновременно со снижением ставок банк скорректировал и условия рефинансирования в рамках «семейной ипотеки». Теперь заемщики могут перевести жилищный кредит в ВТБ под 5,6% (в ДФО – 4,6%). Кстати, за шесть месяцев 2023 года в банке оформили ипотеку 110 тысяч клиентов.

- Льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам купить новое жилье с комфортной финансовой нагрузкой. В текущей ситуации мы стремимся поддержать клиентов, планирующих покупку недвижимости на первичном рынке, и снизить для них ежемесячные платежи по кредитам. В этом году рынок ипотеки идет к новому рекорду, поэтому даже отпускной период июля-сентября ожидается весьма "горячим" с точки зрения спроса. Понимая это, мы предлагаем заемщикам оформить свой кредит в ВТБ с дополнительной выгодой", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.