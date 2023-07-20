Путин продлил ограничительные меры во внешней торговле до 2025 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, продлил до конца 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции.

В указе говорится о необходимости в указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» внести изменения «в абзаце первом пункте 1 слова «до 31 декабря 2023 года» словами «31 декабря 2025 года».

Напомним, российский лидер подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно данному документу, правительство РФ ввело запрет на импорт ряда видов мясной и молочной продукции, овощей и фруктов, а также рыбы из Евросоюза, Норвегии, США, Австралии и Канады.

Позже данный список стран был расширен и в него также включили Албанию, Черногорию, Исландию, а также Лихтенштейн и Украину. Данный указ несколько раз продлевали. Последний раз он был продлен 31 декабря 2023 года.